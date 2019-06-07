Son Dakika Haberleri: 3. kattan düşen genç hastanelik oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

3. kattan düşen genç hastanelik oldu

1 saat önce

Antalya'da hava almak için çıktığı balkon penceresinden düşen genç ağır yaralandı.

3. kattan düşen genç hastanelik oldu, System.String[]
Antalya'da hava almak için çıktığı balkon penceresinden düşen genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 604. Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede meydana geldi. Hava almak için balkona çıkan 33 yaşındaki Akif E., balkon penceresinden etrafı izlerken bir anda dengesini kaybedip beton zemine düştü. Yere bir kişinin düştüğünü gören çevredekiler 112 Acil Durum Merkezi'ne bildirdi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Akif E. Özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:01 Kaynak: İHA
Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


9 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismar! Emniyet'ten açıklama geldi Bursa'da çay bahçesinde maganda dehşeti! İntihar girişiminde bulunan genç kızı itfaiye eri son anda kurtardı! Mutfak masasında bulduğu toz elini yakınca AFAD ekipleri alarma geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 18:46:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3. kattan düşen genç hastanelik oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]