3. Kattan düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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3. Kattan düşen işçi ağır yaralandı

03.03.2022 14:50
3. Kattan düşen işçi ağır yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde inşaatta çalışan işçi 3'üncü kattan düştü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde inşaatta çalışan işçi 3'üncü kattan düştü. Ağır yaralanan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Değirmendere Mahallesi 836'ıncı sokaktaki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta işçi olarak çalışan İbrahim Önkal, iskelede çalıştığı esnada bir anda dengesini kaybetti. 3'üncü kattan yere çakılan işçiye ilk müdahaleyi inşaatta çalışan arkadaşları yaptı. Olay yerine çağrılan ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne daha sonra Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Önkal'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

3. Kattan düşen işçi ağır yaralandı
3. Kattan düşen işçi ağır yaralandı

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Devlet Hastanesi, Kuşadası, Aydın, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3. Kattan düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika


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