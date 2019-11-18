Son Dakika Haberleri: 3. kattan düşen işçi yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa 3. kattan düşen işçi yaralandı - Son Dakika

3. kattan düşen işçi yaralandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. katından beton zemine düşen işçi yaralandı.

3. kattan düşen işçi yaralandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. katından beton zemine düşen işçi yaralandı.


Olay, Emniyet Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir binanın inşaatında meydana geldi. 43 yaşındaki Ali Zor isimli işçi, 3. katta profil kaynağı yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kanlar içerisinde kalan işçinin yardımına ilk olarak mesai arkadaşları koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi düştüğü yerde yapılan Zor, sedye ile aşağı indirildikten sonra ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen Ali Zor, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elbistan, Ali Zor, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadının komşularına terör estirdiği ortaya çıktı
Üvey annenin komaya soktuğu küçük kıza devlet sahip çıktı Hiperaktif gencin et takılan kancada akrobasi denemesi kötü bitti Dolandırıcı kadın fark edilince dikkatleri dağıtmak için sokak ortasında soyundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 19:59:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3. kattan düşen işçi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]