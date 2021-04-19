3. kattan düşen şahıs yaralandı - Son Dakika

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3. katta bulunan evinin balkonundan düşen bir kişi yaralandı.

Olay, Ankara'nın Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi İzzet Begoviç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3. kattaki evinin balkonuna çıkan M.G. adlı şahıs bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Olayı gören çevredeki komşular sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ekipler M.G.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. M.G.'nin 3. kattan düşme anı çevredeki apartmanların güvenlik kameralarına yansıdı.

-İHA-