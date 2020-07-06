3. kattan düşerek hayatını kaybeden kadının kocası, şüphe üzerine tutuklandı - Son Dakika

3. kattan düşerek hayatını kaybeden kadının kocası, şüphe üzerine tutuklandı

Kayseri'de 3. kattan düşerek hayatını kaybeden kadının eşi, cinayet şüphesi üzerine tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi

Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak

Bakan Akar, Rus yapımı savaş helikopterinin önünde Libya için kararlılık mesajı verdi

CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü

Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı

7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış

Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti

Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı

13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi

Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı

Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor

18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar

Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı

Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü

Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor