Son dakika haber... 3. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber... 3. kattan düşerek hayatını kaybetti

26.04.2022 18:30
Son dakika haber... 3. kattan düşerek hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3. kattan düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3. kattan düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay, Havuzlar Mahallesi Gülnihal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Beşbilek (41), ikamet ettiği apartmanın 3. katındaki basamakların bulunduğu pencereden beton zemine düştü. Ağır yaralanan Beşbilek, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve iki çocuk babası Mehmet Beşbilek'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

(Hüseyin Tayyar/İHA)

Son dakika haber... 3. kattan düşerek hayatını kaybetti
Son dakika haber... 3. kattan düşerek hayatını kaybetti
Son dakika haber... 3. kattan düşerek hayatını kaybetti

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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