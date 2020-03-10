3. kattan düştü, cesedi dere yatağında bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 3. kattan düştü, cesedi dere yatağında bulundu - Son Dakika

3. kattan düştü, cesedi dere yatağında bulundu

13 dakika önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün gece 3. kattaki evinin balkonundan düşen 38 yaşında Pınar G.'nin cesedi, apartmanın arkasındaki dere yatağında bulundu.

3. kattan düştü, cesedi dere yatağında bulundu, System.String[]

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün gece 3. kattaki evinin balkonundan düşen 38 yaşında Pınar G.'nin cesedi, apartmanın arkasındaki dere yatağında bulundu.


Dün gece Tepecik Mahallesi Atatürk Caddesi yakınlarından geçen dere yatağında hareketsiz birini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Alınan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 38 yaşındaki Pnar G.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Pınar G.'nin oturduğu apartmanın 3. katındaki balkondan dere yatağına düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi.


Evli ve bir çocuk annesi olan Pınar G.'nin cesedi Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi. - ÇANAKKALE

Atatürk Caddesi, Çanakkale, Bayramiç, Tepecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dilenmek için Erzincan'dan Erzurum'a gelen dilenci: 400 lira vız gelir en an an 500 kazanıyorum
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Gelinle kaynananın kavgası iki aileyi karşı karşıya getirdi, 2 kişi yaralandı 3 yaşındaki çocuğu, evinin önünde oynarken kaçırdılar

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 10:47:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 3. kattan düştü, cesedi dere yatağında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]