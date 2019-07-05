3. kattan havalandırma boşluğuna düşen çocuk yaralandı
1 saat önce
Malatya'da 3. kattaki evlerinin camından apartmanın havalandırma boşluğuna düşen Suriye uyruklu çocuk yaralandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:05 Kaynak: İHA
'da 3. kattaki evlerinin camından apartmanın havalandırma boşluğuna düşen Suriye
uyruklu çocuk yaralandı. İtfaiye
tarafından kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Battalgazi
ilçesine bağlı Şifa Mahallesi Neyzen Sokak üzerinde bir apartmanın 3. katındaki evinde oyun oynayan 5 yaşındaki Suriye uyruklu Naya Dakhel, pencereden havalandırma boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, küçük kız apartman boşluğundan itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı. 112 Acil Servis
ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk daha sonra İnönü Üniversitesi Turgut Özal
Tıp Merkezine kaldırıldı. Polis
ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MALATYA
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