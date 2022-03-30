3. kattan merdiven boşluğuna düşen anaokulu müdürü yaralandı - Son Dakika
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3. kattan merdiven boşluğuna düşen anaokulu müdürü yaralandı

30.03.2022 00:57
3. kattan merdiven boşluğuna düşen anaokulu müdürü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir anaokulu müdürü, evinin 3. katından merdiven boşluğuna düşerek yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir anaokulu müdürü, evinin 3. katından merdiven boşluğuna düşerek yaralandı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Apartmanın 3. katında ikamet eden Fikriye Koşarer Anaokulu Müdürü Semiha Özcan (52), 1 hafta önce apartmanın merdivenlerinden düşerek yaralanmıştı. Tedavinin ardından taburcu olup evine dinlenen Özcan, 2. şoku yaşadı.

Özcan, bugün ise merdivenlerden inerken, yaklaşık 5 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşerek yaralandı. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3. kattan merdiven boşluğuna düşen anaokulu müdürü yaralandı - Son Dakika


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