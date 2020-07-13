3 kentte üst lig coşkusu - Son Dakika

3 kentte üst lig coşkusu

Hatay'da 53 yıl sonra gelen Süper Lig sevinciSüper Lig'e bir adım daha yaklaşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da taraftarlardan meşaleli kutlamaKocaelispor'un şampiyonluğu denizde ve kentte coşkuyla kutlandıİSTANBUL, - Koronavirüs salgını nedeniyle ara verildikten sonra yeniden başlayan...

Hatay'da 53 yıl sonra gelen Süper Lig sevinci

Süper Lig'e bir adım daha yaklaşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da taraftarlardan meşaleli kutlama

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Kocaelispor'un şampiyonluğu denizde ve kentte coşkuyla kutlandı

İSTANBUL, - Koronavirüs salgını nedeniyle ara verildikten sonra yeniden başlayan futbol sezonunda sona yaklaşılırken, TFF 1'inci Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek 53 yılın ardından Süper Lig'e yükselen Hatayspor ile geçen yıl düştüğü lige dönüşüne bir adım kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, taraftarlarına büyük coşku yaşattı. Eski günlerine dönüş sinyalleri veren Kocaelispor'un TFF 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e çıkması da kentte sevinç gösterileriyle kutlandı.

HATAY'DA 53 YIL SONRA GELEN SÜPER LİG SEVİNCİ

Hüseyin BOZOK - Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY, - TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'u 2-1 yenerek 2019-2020 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Hatayspor'un taraftarları şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

53 yıllık özlemin ardından Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Hatayspor'un Adanaspor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nı doldurmaya başlayan Hataylılar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Bir yandan tezahüratlarda bulunup bir yandan şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlar meşaleler ve konvoylarla Hatay sokaklarını inletti.

ŞAMPİYON HATAYSPOR, COŞKUYLA KARŞILANDI

TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Adanaspor deplasmanından 3 puan ile ayrılan Hatayspor, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Hatayspor kafilesini taşıyan otobüs gece saatlerinde kente giriş yaparken, kalabalık taraftar topluluğu tarafından karşılandı. Elde ettiği şampiyonluk ile 53 yıllık Süper Lig hasretine son veren Hatayspor, kentte büyük coşku ile karşılandı. Şampiyonluğu kutlayan taraftarlar takım otobüsüne alkışlarla eşlik ederek şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Hatay'ın Erzin ilçesinden Antakya'ya kadar gelen Hatayspor futbolcuları ve yönetimi taraftarlarla birlikte şampiyonluğu kutladı. Kente giriş sırasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, taraftarları selamladı. Başkan Savaş'a CHP Hatay Milletvekilleri İsmet Tokdemir ve Mehmet Güzelmansur eşlik etti.

Erzurumspor Kulübü, Koronavirüs, Hatay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:24 Kaynak: DHA

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