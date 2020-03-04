3. Kepez Kitap Fuarı'na doğru - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3. Kepez Kitap Fuarı'na doğru - Son Dakika

3. Kepez Kitap Fuarı'na doğru

6 saat önce

Kepez Belediyesi, "3. Kitap Fuarı" düzenleyecek.

3. Kepez Kitap Fuarı'na doğru, System.String[]

Kepez Belediyesi, "3. Kitap Fuarı" düzenleyecek.

Su krizine dikkati çekmek için bu yıl "su" temasıyla organize edilecek fuar, 13- 22 Mart'ta, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde kitapseverlerle buluşturulacak.

Fuarda, yazarların yanı sıra çok sayıda kitap ve yüzlerce yayın evi yer alacak. Hayati öneme sahip olan suyun, küresel ısınma sebebiyle her geçen gün tükenmekte olduğuna dikkati çekebilmek amacıyla fuarda suyun önemi de anlatılacak.

Kepez Kitap Fuarı, 2018'de 380 bin, geçen sene ise 400 bin ziyaretçi ağırlamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:22 Kaynak: AA
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