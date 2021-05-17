3. kez basılan mekan "bu kadarına da pes" dedirtti - Son Dakika

3. kez basılan mekan "bu kadarına da pes" dedirtti

Çorlu polisinden iki mekana baskın toplam 115 bin TL ceza

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde pandemi kurallarına ve kısıtlama tedbirlerine aykırı davranarak toplum sağlığını tehlikeye atan mekanlara baskında düzenlendi.

Denetimlerde son bir ayda 3. kez baskın düzenlenen bir alkollü mekan ile alkol servisi yapan bir lokantadaki toplam 30 kişiye yine toplamda 115 bin 635 TL para cezası tatbik edildi.

Cemaliye Mahallesi Abidin Efendi Sokak üzerinde yer alan alkollü bir mekanda müşterilerin bulunduğunu ve servis yapıldığı ihbarını alan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri daha önce iki kez baskın düzenlenen iş yerine son bir aydaki üçüncü baskınını gerçekleşirdi.

Mekanda bulunan müşterilerin kimlik bilgilerini tespit eden polis kısıtlama kurallarını ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.

Denetimler kapsamında Nusratiye Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde yer alan bir lokantada da içeride bulunanlara alkol servisi yapıldığını belirleyen polis bu işyerindeki müşteriler ile işletme sahibine de caza uyguladı.

Her iki iş yerindeki toplam 30 kişiye 115 bin 635 TL ceza uygulandı.