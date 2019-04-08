Son Dakika Haberleri: 3. Kez Bir Araya Gelecekler

3. Kez Bir Araya Gelecekler

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bu yıl 3. kez bir araya geliyor.

3. Kez Bir Araya Gelecekler, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bu yıl 3. kez bir araya geliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği Rusya ziyaretine ilişkin Twitter hesabından açıklama yapmıştı. Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bu yıl 3. kez bir araya geliyor. Karşılıklı çalışma inisiyatifi ve iyi niyetle ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konularda işbirliğimiz ekonomiden güvenliğe her alanda giderek gelişiyor. Türkiye ve Rusya olarak Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı ve terörle mücadele ilkesi çerçevesinde hareket ediyoruz. Ülkemize ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan terör örgütlerini destekleyen ülkeleri de bu tutumdan vazgeçmeye, sürece katkı vermeye davet ediyoruz. Rusya ile savunma sanayisi alanındaki işbirliğimizi karşılıklı askeri ürün temininden ortak üretim imkanlarına kadar geniş bir çerçevede ele alıyoruz. Savunma sanayisi iki ülke ilişkilerinin önemli bir boyutunu oluşturuyor ve oluşturmaya da devam edecek."

(Derya Yetim/İHA9

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:11 Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı, Rusya Federasyonu, Güncel
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