Yasadışı yollarla 3'üncü kez maymun alarak maymunla olan fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşan Meriç İzgi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'deki evinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İzgi, bugün öğle saatlerinde polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İzgi müracaat savcılığınca alınan ifadesinin ardından adli kontrol talebi uygulanarak serbest bırakılması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Meriç İzgi, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakılması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:05 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 3. kez kaçak maymun alan sosyal medya fenomeninin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istendi - Son Dakika