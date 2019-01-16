Son Dakika Haberleri: 3 Kez Kalbi Duran ve Sağ Bacağı Kopan Afrin Gazisi Özgür Ocak Koşulara Başladı

3 Kez Kalbi Duran ve Sağ Bacağı Kopan Afrin Gazisi Özgür Ocak Koşulara Başladı

37 dakika önce

10 Şubat 2018 yılında Afrin operasyonunda yaralanan, sağ bacağı kopan ve 3 kez kalbi duran Afrin Gazisi Özgür Ocak, gördüğü tedavi sonrasında koşulara başladı.

3 Kez Kalbi Duran ve Sağ Bacağı Kopan Afrin Gazisi Özgür Ocak Koşulara Başladı, System.String[]
10 Şubat 2018 yılında Afrin operasyonunda yaralanan, sağ bacağı kopan ve 3 kez kalbi duran Afrin Gazisi Özgür Ocak, gördüğü tedavi sonrasında koşulara başladı.

Afrin operasyonunda vücuduna 37 şarapnel isabet eden ve sağ bacağı diz üstünden kopan Piyade Üsteğmen Özgür Ocak gördüğü tedavi sonrasında parkurda koşulara başladı. Tedavi sürecinde moralinin oldukça iyi olduğu gözlenen Üsteğmen Ocak, sevenlerine teşekkür etmek için çektiği videoda, "Piyade Üsteğmen Özgür Ocak, 10 Şubat 2018 Afrin harekatında yaralandım. 3 kez kalbim durdu, 27 tüp kan, 37 şarapnel diz üstü kopuk sağ bacak, 10 Şubat tarihinden bu yana 10 ayda koşar vaziyete geldim. Devletimden milletimden sevenlerimden hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:44 Kaynak: İHA

Afrin, Güncel
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