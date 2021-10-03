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3 kez kanseri yendi, 'stoma torbası'na doğum günü partisi düzenledi - Son Dakika

3 kez kanseri yendi, 'stoma torbası'na doğum günü partisi düzenledi

03.10.2021 11:43
3 kez kanseri yendi, 'stoma torbası'na doğum günü partisi düzenledi, System.String[]

İZMİR'de 3 kez kanseri yenen ve Kolostomili ve Ostomililer Derneği kurucusu Talat Cankıymaz (51), 19 yıl önce kendisine takılan 'stoma torbası' için doğum günü partisi düzenledi.

İZMİR'de 3 kez kanseri yenen ve Kolostomili ve Ostomililer Derneği kurucusu Talat Cankıymaz (51), 19 yıl önce kendisine takılan 'stoma torbası' için doğum günü partisi düzenledi. "Kanser benden korkmaya başladı" diyen Cankıymaz, farkındalığın artması için böyle bir etkinlik yaptığını söyledi.

İzmir'de yaşayan Talat Cankıymaz, 2002 yılında kolon kanserine yakalandı. Ameliyat edilen Cankıymaz'ın kalın bağırsağının bir bölümü alındı ve ucu da karnına bağlandı. Cankıymaz, 7 yıl sonra kanserli hücrelerin karaciğerine sıçradığını öğrendi. Erken teşhis sayesinde tedavi görüp iyileşen Cankıymaz, yine 7 yıl kanser nedeniyle akciğerinin bir bölümünü kaybetti. Önceleri aşçılık yapan ve genç yaşta malulen emekli olan Cankıymaz, 8 yıl önce kurduğu Kolostomili ve Ostomililer Derneği aracılığıyla kanserli hastalara moral veriyor. Vücut dışında sindirim sistemini tamamlayan kalıcı 'stoma torbası'yla yaşayan Cankıymaz, 3 Ekim Dünya Ostomililer Günü'nde farkındalık oluşturmak için ilginç bir etkinliğe imza attı. 'Stoma torbası'nın 19'uncu yılı nedeniyle bir kutlama yapan Cankıymaz, pasta kesip mum üfledi. Cankıymaz, "Erken teşhis, hayat kurtarır. Bu farkındalığı artırmak lazım. Hasta olduğunda bile hastaneye gitmeyenler var. Hayat çok güzel. 'Stomam' tam 19 yaşına girdi. 19 tane mum aldım. Torbamı süsledim, pasta aldım. Pastamızdaki mumları yaktık. Herkese örnek olmak istedim" dedi.

'TORBAYLA YAŞAMAK ZORUNDA KALANLAR GİDEREK ARTIYOR'Son yıllarda bu hastalığın ve torbayla yaşamak zorunda kalanların giderek arttığını ifade eden Cankıymaz, "19 yıldır 'stoma torbası'yla yaşıyorum. Kolon, karaciğer ve akciğer kanserlerini atlattım. Kanser benden korkmaya başladı. Araştırıyorum, okuyorum ve tüm 'stomalı bireyler'e moral veriyorum. Kolonoskopi ve gizli kan testiyle erken teşhis mümkün. Ben geç kaldığım için 19 senedir bu torbayla yaşıyorum" dedi. Kanser olmanın ve 'stoma torbası' kullanmanın hayatın sonu anlamına gelmediğini söyleyen Cankıymaz, bunun bir başlangıç olduğunu dile getirerek ikinci hayatın tadını çıkardığını belirtti. Cankıymaz, özellikle kanser hastaları için en iyi ilacın moral olduğunu aktardıPASTASINI EŞİYLE BİRLİKTE KESTİEşi gibi kolon kanseri nedeniyle 'stoma torbası'yla yaşamını sürdüren Filiz Cankıymaz da "Eşimin stomasıyla 19'uncu yılı. Benimki de 7'nci yılı. Bu torba sayesinde tanışıp evlendik. Birbirimize destek olduk. Her zaman onun yanındayım. Ben de ilk kutlamayı 10'uncu yılda yapacağım. Bu torbayla denize giriyoruz, duşumuzu alıyoruz, hamama gidiyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Hayat her şekilde devam ediyor" dedi. Kutlamaya katılan Kolostomili ve Ostomililer Derneği üyelerinden Gonca Sepil (55) ise toplumdaki farkındalığın artması gerektiğini belirerek şunları söyledi:

"Yaklaşık 10 yıldır 'stoma'yla yaşıyorum. Ucube değiliz, bu torbayı gördüğünüzde lütfen bizden uzaklaşmayın. Bizim alternatifimiz yok. Bulaşıcı bir hastalığımız yok."


3 kez kanseri yendi, 'stoma torbası'na doğum günü partisi düzenledi
3 kez kanseri yendi, 'stoma torbası'na doğum günü partisi düzenledi
3 kez kanseri yendi, 'stoma torbası'na doğum günü partisi düzenledi
3 kez kanseri yendi, 'stoma torbası'na doğum günü partisi düzenledi
3 kez kanseri yendi, 'stoma torbası'na doğum günü partisi düzenledi
3 kez kanseri yendi, 'stoma torbası'na doğum günü partisi düzenledi
3 kez kanseri yendi, 'stoma torbası'na doğum günü partisi düzenledi
3 kez kanseri yendi, 'stoma torbası'na doğum günü partisi düzenledi
3 kez kanseri yendi, 'stoma torbası'na doğum günü partisi düzenledi

Doğum Günü Partisi, Emekli, Kanser, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 kez kanseri yendi, 'stoma torbası'na doğum günü partisi düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 kez kanseri yendi, 'stoma torbası'na doğum günü partisi düzenledi - Son Dakika
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