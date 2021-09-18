Üye Girişi
3 kez korona yakalandı yoğun bakımdan aşı olun çağrısı yaptı - Son Dakika

3 kez korona yakalandı yoğun bakımdan aşı olun çağrısı yaptı

18.09.2021 14:51
3 kez korona yakalandı yoğun bakımdan aşı olun çağrısı yaptı, System.String[]

3 kez korona yakalandı yoğun bakımdan aşı olun çağrısı yaptı 3 kez korona oldu 3 kelime ile aşı olun çağrısı yaptı Gaziantep'te yaşayan 51 yaşındaki Jale Düşmezer, son bir yılda 3 kez korona virüse yakalandı.

3 kez korona yakalandı yoğun bakımdan aşı olun çağrısı yaptı

3 kez korona oldu 3 kelime ile aşı olun çağrısı yaptı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 51 yaşındaki Jale Düşmezer, son bir yılda 3 kez korona virüse yakalandı. Yoğun bakımda yatan ve konuşamayan Düşmezler 3 kelime ile vatandaşlara aşı olun çağrısında bulundu.

Gaziantep'te yaşayan Düşmezer, son bir yıl içerisisinde 3 kez korona virüse yakalandı. En son 3 ay önce hastalığa yakalanan ve Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren, boğazından hortumla beslendiği için konuşamayan Jale Düşmezer, kağıda yazdığı "Lütfen Aşı Olun" notuyla vatandaşlara aşı olun çağrısı yaptı.

Aşı vurulmayan Düşmezer'in ciğerlerinde ciddi tahribat oluştu.

İlk korona virüse yakalandığında 1 ay tedavi gören Jale Düşmezer, taburcu olduktan 6 ay sonra yeniden korona virüse yakalandı. Tekrar hastaneye yatırılan Düşmezer, tedavisi yapılarak taburcu edildi. Son olarak 3 ay önce yeniden rahatsızlanarak gittiği hastanede korona virüs teşhisi konuldu. Solunum sıkıntısı çeken ve yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanan Düşmezer, entübe edildi.

Akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle beslenmesi boğazından hortum yardımıyla yapılan Düşmezer, 10 gün önce normale dönmeye başladı. 51 yaşındaki Jale Düşmezer'in 11 ayda 3 kez korana virüse yakalandığını ifade eden Gaziantep Üniversitesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Gülseren Elay, vatandaşlara aşı olun çağrısında bulunarak, yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 100'ünün aşısız olduğunu söyledi.

"11 ayda 3. Kez kona virüse yakalandı"

51 yaşındaki Jale Düşmezer'in 11 ayda 3 kez korana virüse yakalandığını ifade eden Gaziantep Üniversitesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Gülseren Elay, "Jale hanım ilk olarak Covid 19 enfekte olduktan sonra 1 aylık bir tedavi alıyor ve sonra eve gönderiliyor. 6 ay sonra 2. Kez yakalanıyor. Orda da yine bir tedavi oluyor. 3. Kez bize geldiğinde hastamız çok ağır şoktaydı. Biz hemen makinaya bağladık. 5 kere septik şok dediğimiz kana mikrop karışması şuuru tamamen kapalı yoğun destek alarak hastamızı 90 gün kadar yaşattık. Fakat hastamızın hasarı çok ağır olduğu için 10. Günden sonra boğazında bir delik açtık. Hastamıza o süreçte ciddi bir tedavi verdik. Enfeksiyonu için yaklaşık 3 aydır mücadele ediyoruz. 3 ayın sonunda enfeksiyonu gerilettik. Bunların hepsinin olmasının altında hastamızın aşısız olmasıydı. 2. Enfeksiyondan sonra aşı hakkı kazanmasına rağmen hastamızın 14 günlük bir geciktirmesi var. o gecikme zarfında bir 3. Enfeksiyon daha kapıyor. Şuan akciğeri ciddi hasarlıdır" dedi.

"Hastanın hiçbir alt hastalığı yok"

Doç. Dr. Gülseren Elay 3 kez covid geçiren hastanın herhan bir hastalığının olmadığını ifade ederek, "Hastamızın hiçbir alt hastalığı yoktu. İnsanların yanlış algısı antikor düzeyine bakıyor. Artık geçirdim beni koruyor düşüncesine kapılıyor. Halbuki bu hastalık hücresel bağışıklıkla ilgili bir hastalık olduğu için antikor düzeyi sizi belli bir yere kadar koruyor. Aşınızı olmadığınızda tekrar enfeksiyonu kapıyorsunuz. Bu nedenle aşı tek çıkmazımız" şeklinde konuştu.

"Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 100'ü aşısız"

Doç. Dr. Gülseren Elay yoğun bakımdaki hastaların yüzde yüzünün aşısız olduğunu ifade ederek, "Biz Gaziantep üniversitesi olarak en ağır hastaları alıyoruz. Civar illerden de hastalar alıyoruz. Çok ağır vakaların aileleriyle görüştüğümüz zaman ailelerde ayakta geçirenlerin aşılı olduğunu ağır geçirenlerinde aşısız olduğunu gördük. Şuanda yoğun bakımda yatanların yüzde 100'ü aşısız olanlar. Onun için mutlaka aşınızı olmanızı öneriyorum" diye konuştu.

3 kez korona yakalandı yoğun bakımdan aşı olun çağrısı yaptı
3 kez korona yakalandı yoğun bakımdan aşı olun çağrısı yaptı
3 kez korona yakalandı yoğun bakımdan aşı olun çağrısı yaptı
3 kez korona yakalandı yoğun bakımdan aşı olun çağrısı yaptı

Gaziantep Üniversitesi, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Gaziantep, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 3 kez korona yakalandı yoğun bakımdan aşı olun çağrısı yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kanser tedavisi gören kadın, silahla kendini vurarak canına kıydı 14:47 Kanser tedavisi gören kadın, silahla kendini vurarak canına kıydı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu 14:35 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Kovid-19 aşılarının geçerli olduğu ülkeler bundan sonra HES uygulamasından bakılabilecek 14:23 Kovid-19 aşılarının geçerli olduğu ülkeler bundan sonra HES uygulamasından bakılabilecek
Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran İngiltere'nin kriterleri akıllarda soru işareti oluşturdu: AB'de uygulanan BioNTech aşısı farklı mı? 14:14 Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran İngiltere'nin kriterleri akıllarda soru işareti oluşturdu: AB'de uygulanan BioNTech aşısı farklı mı? Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti 13:56 Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti Süleyman Soylu'dan orman yangınları ve sel felaketinde AFAD'a sağladığı destekten ötürü CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi 13:03 Süleyman Soylu'dan orman yangınları ve sel felaketinde AFAD'a sağladığı destekten ötürü CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi
Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım 12:43 Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti 11:55 Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti

Son Dakika Haberleri
14:54 Mehmet Ali Erbil'den büyük jest! Menajeri Stelya Pipis'e ev hediye etti
14:46 Kanser tedavisi gören kadın, silahla kendini vurarak canına kıydı
14:35 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu
14:15 Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu
14:14 Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran İngiltere'nin kriterleri akıllarda soru işareti oluşturdu: AB'de uygulanan BioNTech aşısı farklı mı?
14:11 Adına açılan sahte kimliklerle onlarca kişi dolandırıldı! Mağdur vatandaş şimdi ölüm tehditleri alıyor
13:56 Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti
13:27 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, verdiği sözü unutmayıp çocuklara cağ kebabı çevirdi
13:03 Süleyman Soylu'dan orman yangınları ve sel felaketinde AFAD'a sağladığı destekten ötürü CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi
12:46 Gelinim Mutfakta yarışmasında duygusal anlar yaşandı! Yarışmacının kızının kaybettiğini duyan Demet Akalın hüngür hüngür ağladı
Mehmet Ali Erbil'den büyük jest! Menajeri Stelya Pipis'e ev hediye etti Mehmet Ali Erbil'den büyük jest! Menajeri Stelya Pipis'e ev hediye etti         
14:55
90 milyar dolarlık anlaşması iptal edilen Fransızlar, İngiltere'ye öfke kustu: ABD'nin kölesi oldular 90 milyar dolarlık anlaşması iptal edilen Fransızlar, İngiltere'ye öfke kustu: ABD'nin kölesi oldular         
14:37
İstanbul'da taksi çilesi bitmedi! Taksim'de turistler saatlerce bavullarıyla bekledi İstanbul'da taksi çilesi bitmedi! Taksim'de turistler saatlerce bavullarıyla bekledi         
14:32
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Şehidin nişanlısı cenazede feryat etti: Hadi canımın içi kalk Şehidin nişanlısı cenazede feryat etti: Hadi canımın içi kalk         
14:04
Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota, parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota, parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak         
13:44
Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim         
13:02
Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar         
12:31
ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı         
11:32
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı         
10:40
Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı         
10:38
Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı         
10:30
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası" mesajı sonrası linke tıklayanın şifrelerini ele geçiriyorlar         
10:22
İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi         
10:16
18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş         
08:21
Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2021 15:00:34. #1.12#
SON DAKİKA: 3 kez korona yakalandı yoğun bakımdan aşı olun çağrısı yaptı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement