Son Dakika Haberleri: 3 kez takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
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3 kez takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

43 dakika önce

Erzurum'da kontrolden çıkarak 3 kez takla atan otomobilden sürücü burnu bile kanamadan çıktı.

3 kez takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı, System.String[]
Erzurum'da kontrolden çıkarak 3 kez takla atan otomobilden sürücü burnu bile kanamadan çıktı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Erzurum - Aşkale yolunun 6. kilometresinde meydana geldi. 25 FT 144 plakalı aracın sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında ki toprak zemine vurduktan sonra takla atmaya başladı. Güçlükle duran otomobili gören çevredeki vatandaşlar ters dönen araç içerisindeki sürücüyü kurtarmak için hareketlendi. Sürücü vatandaşlar ulaşmadan araç içerisinde kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücüyü gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinden tedavi istemediğini söyleyen sürücü uzun süre aracının başından ayrılmadı.

Ayrıca kazanın gerçekleştiği yerin hemen alt tarafında binlerce Erzurumlunun katıldığı 2. Türk Oyunları Festivali'nin olmasından dolayı araçtan çıkacak herhangi bir patlamaya karşın polis geniş güvenlik önlemi aldı. - ERZURUM
Aşkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:24 Kaynak: İHA
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