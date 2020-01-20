3 kez tekrarlanan penaltıya vize çıkmadı - Son Dakika
Son Dakika Spor 3 kez tekrarlanan penaltıya vize çıkmadı - Son Dakika Spor

3 kez tekrarlanan penaltıya vize çıkmadı

18 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Uşakspor sahasında Ergene Velimeşe Sporu 2-0 mağlup etti.

3 kez tekrarlanan penaltıya vize çıkmadı, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Uşakspor sahasında Ergene Velimeşe Sporu 2-0 mağlup etti. 3 kez tekrarlanan penaltı atışına itiraz eden kaleci Ersin Aydın 90+8'de kırmızı kart gördü.


Uşak 1 Eylül Stadında son dakikalara 2-0 üstün giren ev sahibi takımdan Türker Toptaş ceza sahası içinde rakibine yaptığı müdahale sonrasından maçın hakemi Egemen Artun, Ergene Velimeşe Spor lehine penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı atışını gerçekleştiren İbrahim Fatih Dilek'in ilk atışını kornere çelmesine rağmen hakem Artun kural ihlali gerekçesi ile penaltıyı tekrarlanmasını istedi. Kaleci Ersin Aydın'a ise sarı kart gösterdi.


İkinci penaltı atışında da aynı köşeyi deneyen İbrahim Fatih Dilek'in vuruşunu Ersin Aydın tekrardan kurtarırken yardımcı hakemin uyarısı ile hakem Egemen Artun bir kez daha penaltı atışının kural ihlali gerekçesi ile tekrarlanmasını istedi. Karara itiraz eden Ersin Aydın İkinci sarı kartı görerek kırmızı karttan oyun dışı kaldı. Maçtaki oyuncu değişikliği hakkını dolduran Uşakspor'un kalesine defans oyuncusu Levent Aktuğ geçti. İbrahim Fatih Dilek'in üçüncü atışını da Levent Aktuğ kurtardı.


Karşılaşma Uşaksporun 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. - UŞAK

Ersin Aydın, Uşakspor, Velimeşe, Ergene, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:52 Kaynak: İHA
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