3 kilitle bağlı 80 bin TL'lik motosikleti 10 dakikada çaldılar - Son Dakika
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3 kilitle bağlı 80 bin TL'lik motosikleti 10 dakikada çaldılar

12.10.2022 19:03

3 kilitle bağlı 80 bin TL'lik motosikleti 10 dakikada çaldılar Küçükçekmee'de kimliği belirsiz maskeli iki kişi bina önünde 3 kilitle bağlı motosikleti çaldı.

3 kilitle bağlı 80 bin TL'lik motosikleti 10 dakikada çaldılar

İSTANBUL - Küçükçekmee'de kimliği belirsiz maskeli iki kişi bina önünde 3 kilitle bağlı motosikleti çaldı. Yaklaşık 80 bin TL değerindeki motosikletin götürülme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Ekim Pazar günü sabah saatlerinde Küçükçekmece Sultanmurat Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi gelip evin önünde 3 kilitle bağlı olan motosikletin zincirlerini kırdılar. Ardından motosikleti çalıp, kayıplara karıştılar. Sabah işe gitmek için dışarı çıkan Serkan Şahin, motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi ve güvenlik kamerası çalışmasının ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Motosiklet sahibi Şahin, daha sonra karakola giderek şahıslardan şikayetçi oldu.

Motosiklette 3 tane kilidin olduğunu ve ona rağmen kırıp götürdüklerini anlatan Serkan Şahin, "Aşağıdan gelen yüzü pandemi maskeli iki şahıs, gelip motosikletin üç tane kilidini kesip, ittirerek aşağıya kadar götürüyorlar. Ara sokakta kuytu bir yerde motoru düz kontak yaparak çalıştırıp gidiyorlar. Motorda üç tane kilit vardı, alarm kilidi çalışmamış o gece. Motosikletin yaklaşık 80-90 bin TL tutarında bir değeri vardı. Polise başvurduk, bulana da ödül vereceğiz. Küçükçekmece bölgesinde hırsızlık baya bir artış gösterdi" diye belirtti.

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3 kilitle bağlı motosikleti çaldılar 3 kilitle bağlı motosikleti çaldılar Kadını dövüp dişlerini kırdı, olay yerine gelen polise saldırdı Kadını dövüp dişlerini kırdı, olay yerine gelen polise saldırdı
Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 kilitle bağlı 80 bin TL'lik motosikleti 10 dakikada çaldılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 kilitle bağlı 80 bin TL'lik motosikleti 10 dakikada çaldılar - Son Dakika
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