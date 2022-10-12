3 kilitle bağlı motosikleti çaldılar - Son Dakika
Üye Girişi

3 kilitle bağlı motosikleti çaldılar

12.10.2022 10:24
3 kilitle bağlı motosikleti çaldılar

Küçükçekmece'de kimliği belirsiz maskeli iki kişi bina önünde 3 kilitle bağlı motosikleti çaldı.

Küçükçekmece'de kimliği belirsiz maskeli iki kişi bina önünde 3 kilitle bağlı motosikleti çaldı. Yaklaşık 80 bin TL değerindeki motosikletin götürülme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Ekim Pazar günü sabah saatlerinde Küçükçekmece Sultanmurat Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi gelip evin önünde 3 kilitle bağlı olan motosikletin zincirlerini kırdılar. Ardından motosikleti çalıp, kayıplara karıştılar. Sabah işe gitmek için dışarı çıkan Serkan Şahin, motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi ve güvenlik kamerası çalışmasının ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Motosiklet sahibi Şahin, daha sonra karakola giderek şahıslardan şikayetçi oldu.

Motosiklette 3 tane kilidin olduğunu ve ona rağmen kırıp götürdüklerini anlatan Serkan Şahin, "Aşağıdan gelen yüzü pandemi maskeli iki şahıs, gelip motosikletin üç tane kilidini kesip, ittirerek aşağıya kadar götürüyorlar. Ara sokakta kuytu bir yerde motoru düz kontak yaparak çalıştırıp gidiyorlar. Motorda üç tane kilit vardı, alarm kilidi çalışmamış o gece. Motosikletin yaklaşık 80-90 bin TL tutarında bir değeri vardı. Polise başvurduk, bulana da ödül vereceğiz. Küçükçekmece bölgesinde hırsızlık baya bir artış gösterdi" diye belirtti. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kız arkadaşını dövüp dişlerini kıran zanlı olay yerine gelen polislere de saldırdı Kız arkadaşını dövüp dişlerini kıran zanlı olay yerine gelen polislere de saldırdı Kadını dövüp dişlerini kırdı, olay yerine gelen polise saldırdı Kadını dövüp dişlerini kırdı, olay yerine gelen polise saldırdı
Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 kilitle bağlı motosikleti çaldılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:35 Lübnan harekete geçti! Suriyeliler ülkelerine yollanacak
15:23 Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kamp kadrosunda 5 futbolcu yer almadı
15:22 5 ay önce evlendiği Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise içini döktü: Bana kötü gelen şeylerden uzak duruyorum, bu bana güç veriyor
15:07 Kabin memurunun parmağını ısırıp etrafa saldıran yolcu THY uçağına acil iniş yaptırdı
15:03 "Onunla olan kan bağımızı kabul etmiyoruz" paylaşımına Mehmet Ali Çelebi'den sert tepki
14:55 Türkiye'yi 63 yıldır bekleten AB'den balkan ülkesi için yeni karar
14:42 İmaj değiştiren oyuncu Bergüzar Korel, yeni görüntüsüyle beğeni topladı
14:39 Ankara'da AK Partili üyelerin önergesiyle suya yüzde 50 indirim gelmişti! ABB'den vatandaşa, "Bu kararla ASKİ iflas bayrağını çekmiştir" SMS'i
14:17 Fiorentina efsaneleri Fatih Terim'i öve öve bitiremedi: Onun için savaşmaya hazırdık
13:54 Bu yıl açılacak 3 tünel ve 1 viyadükle 12 saatlik Akdeniz Sahil Yolu yarıya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 15:57:35. #1.12#
SON DAKİKA: 3 kilitle bağlı motosikleti çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement