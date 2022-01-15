3 KİLO 159 GRAM EROİNİ BELİNE SARDI - Son Dakika

ERZURUM'da beline sardığı 3 kilo 150 gram eroini İstanbul'a götürmek isteyen bir kadın ile yanındaki bir kişi tutuklandı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum- Erzincan karayolundaki polis kontrol noktasında yaptığı uygulama kapsamında Van'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan aramada otobüste bulunan yolculardan Zennure A.'nın beline sarılı halde 3 kilo 150 gram eroin ele geçirildi. Zennure A. ile yanındaki Abdulhekim A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.