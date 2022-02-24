3 kilo 600 gram altınla yurt dışına çıkarken yakalanan FETÖ sanığı beraat etti - Son Dakika
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3 kilo 600 gram altınla yurt dışına çıkarken yakalanan FETÖ sanığı beraat etti

24.02.2022 15:41
3 kilo 600 gram altınla yurt dışına çıkarken yakalanan FETÖ sanığı beraat etti

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturmasında 3 yıl 1 ay hapis cezası alan, 3 kilo 600 gram altınla yurt dışına çıkmak isterken yakalanan ve terör örgütüne finans sağlamak suçuyla yargılanan sanık beraat etti.

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturmasında 3 yıl 1 ay hapis cezası alan, 3 kilo 600 gram altınla yurt dışına çıkmak isterken yakalanan ve terör örgütüne finans sağlamak suçuyla yargılanan sanık beraat etti.

Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık S.B. ve sanık avukatı hazır bulundu. Mahkeme başkanının kararı ile duruşmaya basın mensupları ve seyirciler alınmayarak duruşma kapalı oturum şeklinde gerçekleşti. Mahkeme heyeti, suçun vasfının oluşmadığı gerekçesiyle 'terörizm finansmanını önleme kanuna muhalefet' suçundan yargılanan sanık S.B.'nin beraat etmesine hükmetti.

Alınan bilgiye göre, yargılandığı FETÖ/PDY davasında 3 yıl 1 ay hapis cezası alan Sami Boydak, umreye gitmek üzere havaalanına geldi. Burada polis ekipleri tarafından aranan Boydak'ın valizinde bin 59 adet çeyrek altın, 220 adet yarım altın, 138 adet tam altın, 8 adet 'Gremse' tabir edilen altın olmak üzere toplamda bin 425 adet yaklaşık 3 kilo 600 gram altın ele geçirildi. Ayrıca 1 adet 40 bin TL'lik çek ve 200 bin TL'lik senet ele geçirildi. Sami Boydak, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Sami Boydak, sevk edildiği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ

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Fetullahçı Terör Örgütü, Kayseri, Finans, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 kilo 600 gram altınla yurt dışına çıkarken yakalanan FETÖ sanığı beraat etti - Son Dakika


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