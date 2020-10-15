3 kilo incirle meyve kurutmaya başladı, kurduğu tesisle talebe yetişemiyor - Son Dakika

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, 10 yıl önce 3 kilo kuru incirle meyve kurutma işine başlayan Yasemin Korkut (37), şimdi günde 1,5 ton kuru meyve ve sebze işleyen tesisin sahibi oldu. 18 çeşit meyve ve 2 çeşit sebze kurutan Korkut, pandemi döneminde talebe yetişmekte güçlük çektiklerini belirtip, tesisi büyütmek için harekete geçtiklerini söyledi.

Kuyucak'ın kırsal Kurtuluş Mahallesi'nde doğup, büyüyen evli ve 2 çocuk annesi Yasemin Korkut, 16 yıl önce evlenip, eşinin memleketi Antalya'ya yerleşti. Ancak çocukluğunun geçtiği incir bahçelerinin hasretini çeken Korkut, 6 yıl sonra memleketine döndü. Bahçelerinde yetiştirdiği incirleri geleneksel yöntemlerle kurutup, paketleyerek satmaya başladı. Meyve kurutma işini 10 yılda büyüten Korkut, 200 metrekaresi kapalı 400 metrekare alanda KOSGEB'den aldığı 100 bin TL'lik destekle meyve kurutma kabini kurdu. Tesisinde 10 kadını istihdam ederken Korkut, kuruttuğu meyvelere incirin yanında cennet hurması, mandalina, portakal, armut, üzüm, elma, muz, ananas, çilek, dut, çilek ve limon gibi 18 çeşit meyvenin yanı sıra sebzelerden biber ve patlıcanı da ekledi. Tesiste incir ve cennet hurması cipsi de üreten Korkut, kuruttukları meyve ve sebzeleri kargo ile 81 ilin yanı sıra talebe göre yurt dışına da gönderiyor. Günlük 1,5 ton meyve kuruttuklarını belirten Yasemin Korkut, pandemi döneminde kuru meyveye yoğun bir talebin ortaya çıktığına dikkati çekip, "Talebi karşılayamaz duruma geldik. Bu nedenle ikinci hatta üçüncü kurutma kabinlerini yapmak için 9 milyon TL bütçeli bir proje hazırlayıp, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) başvurduk. Sonucu heyecanla bekliyoruz" dedi.