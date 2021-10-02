3 kilogram ağırlığındaki dev patlıcan görenleri şaşırttı - Son Dakika

3 kilogram ağırlığındaki dev patlıcan görenleri şaşırttı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir çiftçinin bahçesinde yetiştirdiği normalinden kat kat daha büyük ve 3 kilogram ağırlığındaki dev patlıcan görenleri şaşırttı.

Kadirli ilçesine bağlı Yusufizzettin Köyü'nde yaşayan çiftçi İrfan Soytorun, evinin önündeki bahçeye patlıcan biber, domates gibi fideler dikti. Sebze veren patlıcanların arasında diğerlerinden farklı olarak bir anda büyüyen ve normal patlıcanların 30 katı ağırlığa erişen devasa patlıcanı fark eden İrfan Soytorun, patlıcanı dalından koparıp tarttı. Tam olarak 3 kilo 60 gram ağırlığında olan dev patlıcan görenleri de şaşırtıyor.

Patlıcanı yemek yapıp aile boyu yemeyi düşünen İrfan Soytorun, "Bahçemize ektiğim patlıcanlar arasında bu şekilde dev bir patlıcan yetişti. Koparıp tarttım 3 kilonun üzerinde geliyor. Normal patlıcanlar 10-150 gram ağırlığında olur. Bu patlıcan 20-30 kat daha büyük. Bahçemizde doğal organik şekilde hayvan gübresi ile sebze meyve yetiştiriyorum. Bu patlıcanı görünce bende şaşırdım. İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum. Patlıcanı yemek yapmayı düşünüyoruz. Sanırım 20-25 kişi doyar" şeklinde konuştu.