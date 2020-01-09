3. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni yapıldı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen 3. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın yapılan açılış töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Lozan kentinde yapılan törende Türk bayrağını Curling Milli Takımı'nın oyuncusu Selahattin Eser taşıdı.

70'i aşkın ülkeden bin 880 sporcunun mücadele edeceği oyunlarda müsabakalar yarın başlayacak.

Türkiye'den 14 sporcu katılıyor

Türkiye, 3. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'na 5 branşta (alp disiplini, biatlon, buz hokeyi, curling ve kayaklı koşu) 14 sporcuyla katılıyor.

Milli sporcular Mina Baştan, Derin Berkin, Mine Kılıç, Barış Oduncu, Sidre Özer, Kerem Alsan, Ziya Efe Güçlü, Berfin Şengül, İfayet Şafak Çalıkuşu, Kadir Polat, Selahattin Eser, Fatma Yavuz, Özlem Ceren Dursun ve Mehmet Türün'ün mücadele edeceği şampiyona, 22 Ocak Çarşamba günü sona erecek.