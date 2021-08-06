3 kişi ile başladıkları sektörde 14 gence istihdam sağlıyorlar

Genç gazeteciler, kendi işini kurmak isteyen gençlere meslek öğretip yol gösteriyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş yerel medya platformu kuran 3 genç girişimci, şimdi 14 kişiye istihdam sağlıyor.

Kahramanmaraş'ın yerel basın sektöründe kendi işlerini kurmak isteyen İlker Apaydın, Lokman Başçı ve Hasan Çiftçioğlu, birlikte meslekle ilgili eğitimlerini tamamladıktan sonra kente yerleşerek yerel medyada kendi haber sitelerini oluşturarak çalışmaya başladı. Bir müddet çalışmalarını sürdüren gençler hem yeni binasına taşındı, hem de kadrosunu 14 kişiye ulaştırdı. Yerel medya sektöründe hizmet vermeye devam eden genç gazeteciler, ulusal ve yerel medyadan aldıkları haberleri vatandaşlara dijital ortamda sunuyor.

'dijitale önem verdik'

Amaçlarını vatandaşa daha hızlı ve güvenilir habercilik yapmak olduğunu ifade eden Kahraman TV Genel Koordinatörü İlker Apaydın, "Kocaeli Üniversitesi'nde gazetecilik bölümünü bitirdim. Yaklaşık 6-7 yıl İstanbul ve Kocaeli basınında mesaimi yaptım ve sonra kendi şehrimize döndük. Arkadaşlarımla kentimizde basın sektöründe çalışma yapmak istedik. Kahramanmaraş yerel basının güçlü olduğu illerden bir yer ve burada yerel basın ile ilgili önemli bir yol kat edilmiş. Biz farklı bir şey yapalım dedik ve ortalama 150'ye yakın haber sitesi ve portalı var. Biz sokakta aktif olmak istedik, gece ve gündüz editörleri ile birlikte arkadaşlarımız hem ulusal ve yerel gündemi takip etsin istedik. Kahramanmaraş'ta sadece bu anlamda yola çıktık. 3 kişiyle başlayan yolculuğumuz şuanda 14 kişilik ekiple bir komplike haline geldik. Pandemi dönemiyle beraber daha da önemli çalışmalar yaptık. Çünkü insanlar pandemi döneminde dijitalin öneminin daha da farkına vardılar. Bu noktada da devletimiz den de desteği alarak bir adım attık. ve ülke ve kentimiz olarak doğru zamanda doğru bir yatırım yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

Yollarına Kahraman Medya adı ile devam ettiklerini ve kadrolarını güçlendirdiklerini söyleyen Apaydın, kendi işini kurmak isteyen genç gazetecilere hem örnek, hem de yol gösterdiklerini ifade etti.

'Kahramanmaraş'ta iletişim fakültesi kurulmasını istiyoruz'

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Apaydın, "Biz haberin yanı sıra işletmelere PİAR ve sosyal medya içerik üretimi ve beraberinde sosyal medya yönetimi desteği veriyor. Dış hatlar Youtube kanalını açtık. Dijital dünyanın bize sunduğu bütün hizmetleri en iyi şekilde kullanıp ve toplumun hizmetlerden de maksimum düzeyde faydalanmasını istiyoruz. Diyoruz ki, biz bu ülkenin ve bu şehrin evladıyız. Bu bayrak altında bu şehrimize hizmet etmekten onurunu yaşıyoruz. Buradan genç kardeşlerimize, kesinlikle umutlarını kaybetmesinler ve hayalleri uğruna eğer inanıyorlarsa yapamayacakları hiç bir şey yok. Kahraman Medya ve Kahraman TV ekibi ve genç iletişimciler olarak Kahramanmaraş'a iletişim fakültesi kazandırmak istiyoruz. Çünkü dünyanın temel probleminin de iletişim olduğunu düşünüyoruz" dedi.