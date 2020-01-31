3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

6 saat önce

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.

3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi, System.String[]

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Selçuklu mahallesi Mehter sokak üzerinde bulunan ikametteki 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından zehirlenen 3 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Melikgazi, Selçuklu, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
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