3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
6 saat önce
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Selçuklu mahallesi Mehter sokak üzerinde bulunan ikametteki 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından zehirlenen 3 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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