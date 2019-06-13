Son Dakika Haberleri: 3 kişi marketin önüne tuvaletini yapıp, karpuz çaldı
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3 kişi marketin önüne tuvaletini yapıp, karpuz çaldı

1 saat önce

KARAMAN'da otomobille gelen 3 kişi, marketin önüne küçük tuvaletini yapıp, üstü örtülü olan tezgahtan karpuz çaldı.

3 kişi marketin önüne tuvaletini yapıp, karpuz çaldı, System.String[]


KARAMAN'da otomobille gelen 3 kişi, marketin önüne küçük tuvaletini yapıp, üstü örtülü olan tezgahtan karpuz çaldı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 11 Haziran Salı günü Ali Şahane Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'nde meydana geldi. Abdulkadir Duran, sabaha iş yerine geldiğinde marketinin önündeki üstü örtülü tezgahtaki bir karpuzun olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Duran, otomobille gelen 3 kişinin araçtan inip, marketin önündeki buzdolaplarının yanına küçük tuvaletini yaptığını, içlerinden birinin tezgahta bulunan karpuzlardan birini aldığını gördü.
Duran, "Bir karpuz için polisimizi meşgul etmek istemedim. 3 kişinin buraya gelip karpuz almaları üstelik dükkanın kenarına işemeleri insanlığa yakışmaz. Bizim genel ahlak kurallarına da uygun değil. Umarım yaptıklarından utanmışlardır" dedi.

- Karaman
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:46 Kaynak: DHA
haziran, 11, , karaman, Güncel
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