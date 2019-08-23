3 kişi öldüren eski astsubay, cinayet işlemeye devam edecekti

ADANA'da, 3 kişiyi tabancayla vurarak öldüren, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen eski astsubay Güçlü Doğan T.'nin, cinayetleri işledikten sonra tekrar eve gittiği ve 2 tabanca ile av tüfeğini aldığı ortaya çıktı. Cinnet getirdiği öne sürülen zanlının, yeni cinayetler işlemeye hazırlandığı öğrenildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında, Köprülü Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çıkıp, otomobiline binen Güçlü Doğan T., iddiaya göre, aracını durdurarak inip, motosikletiyle yoldan geçen Hayati Özkaya'ya tabancayla ateş açtı. Kanlar içinde kalan Özkaya, motosikletle yola devrildi. Tekrar otomobile binen Güçlü Doğan T., 500 metre uzaklıktaki kahvenin önüne geldi. Araçtan inen Güçlü Doğan T., bu kez kahveye doğru ateş açtı. İçeride oturan Necmettin Şahinoğlu ve Okan Develi, başından vurulup, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırıda ismi öğrenilemeyen 1 kişi de hafif yaralandı. Bu sırada panik yaşayan çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Güçlü Doğan T., tabancasındaki kurşunlar bitene kadar havaya ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Hayati Özkaya, Necmettin Şahinoğlu ve Okan Develi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Saldırı sırasında, sokakta oyun oynayan Hayati Özkaya'nın çocukları Halide ve Osman Özkaya, korkup, kahveye sığındı. Babalarının vurulduğu anı gören ve gözyaşı döken çocukları, komşular sakinleştirdi. Necmettin Şahinoğlu, Hayati Özkaya ve Okan Develi'nin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cinayet büro ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu 4 yıl Demokratik Sol Parti (DSP) Yüreğir İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Güçlü Doğan T.'yi kısa sürede yakaladı. Katil zanlısının evinde yapılan aramda ise 2 tabanca, av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

CİNAYET İŞLEMEYE DEVAM EDECEKTİ

Psikolojik sorunları nedeniyle ordudan atılan Güçlü Doğan T.'nin, cinnet getirmesi sonucu silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü. 3 kişiyi öldürdükten sonra tekrar eve gittiği ve burada bulunan diğer silahlarını alarak yeni cinayetler işlemeye hazırlandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen zanlı, ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.