3 kişi tarafından sokak ortasında darbedilen kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 kişi tarafından sokak ortasında darbedilen kişi yaralandı - Son Dakika

3 kişi tarafından sokak ortasında darbedilen kişi yaralandı

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 kişi tarafından sokak ortasında darbedilen kişi hastanede tedavi altına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 kişi tarafından sokak ortasında darbedilen kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi 1202 Sokak'ta yürüyen Atilla K. (42) daha önce borç verip alamadığını ileri sürdüğü 3 kişi tarafından darbedildi.

Yaşanan kavgada başından yaralan Atilla K. Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İhbar üzerine polis, kaçan 3 şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Sokak üzerindeki kavga bölgedeki bir kişinin cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Görüntülerde, sokakta yürüyen Atilla K'nin yanına bir araçtan inen 3 kişinin gelmesi, şüphelilerin Atilla K'yi yere yatırarak tekme tokat darbedip kaçması ve vatandaşların yardıma gelmesi yer alıyor.

3 kişi tarafından sokak ortasında darbedilen kişi yaralandı

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:58 Kaynak: AA
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