3 kişilik aile böyle yok oldu: Araçları tıra çarptı ve kağıt gibi ezildi - Son Dakika
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3 kişilik aile böyle yok oldu: Araçları tıra çarptı ve kağıt gibi ezildi

18.05.2022 14:30

Denizli'nin Çivril ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan araçta bulunan sürücü Hüseyin Erten ile eşi Yasemin ve çocukları Osman Erten hayatını kaybetti. Kaza anına dair güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ise, dehşetin boyutlarını ortaya koydu.

Dün saat 07.30 sıralarında Çivril- Denizli kara yolu Kudret Çalık Bulvarı'nda meydana gelen kazada Hüseyin Erten yönetimindeki 20 LV 048 plakalı otomobil, yol kenarında, park halindeki 15 SE 473 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tıra çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! 3 kişilik ailenin yok olduğu kaza kamerada

ANNE-BABA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hüseyin Erten ile eşi Yasemin Erten'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çağırılan ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çiftin oğulları Osman Erten de kurtarılamadı.

Tıra çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! 3 kişilik ailenin yok olduğu kaza kamerada

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİLER

Erten çifti ile oğulları Osman'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Çivril ilçesinin Düzbel Mahallesi'ne getirildi. Cenazeler araçtan indirilmeden ayrı ayrı namazları kılındı. Erten ailesinin yakınları gözyaşı döktü. Aile, namazın ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Tıra çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! 3 kişilik ailenin yok olduğu kaza kamerada

KAZA KAMERADA

Bu arada kazanın bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntüde, Hüseyin Erten'in kullandığı otomobilin, fren yapmadan park halindeki TIR'a arkadan çarptığı görüldü.

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Kaynak: DHA

Otomobil, Denizli, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 kişilik aile böyle yok oldu: Araçları tıra çarptı ve kağıt gibi ezildi - Son Dakika


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14:30 3 kişilik aile böyle yok oldu: Araçları tıra çarptı ve kağıt gibi ezildi
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SON DAKİKA: 3 kişilik aile böyle yok oldu: Araçları tıra çarptı ve kağıt gibi ezildi - Son Dakika
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