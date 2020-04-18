Son Dakika › Güncel › 3 kişilik aile koronavirüsü yenip, taburcu oldu - Son Dakika
3 kişilik aile koronavirüsü yenip, taburcu oldu
6 saat önce
BURDUR'da koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Ahmet (46) ve Şerife Kesici (46) ile aynı şüpheyle hastaneye yatırılan çocukları Muhammet Emin Kesici (19) hastanedeki tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu oldu.
BURDUR'da koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Ahmet (46) ve Şerife Kesici (46) ile aynı şüpheyle hastaneye yatırılan çocukları Muhammet Emin Kesici (19) hastanedeki tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu oldu.
Burdur Devlet Hastanesi'nde zatürre tedavisi gören İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Ahmet Kesici'nin yapılan tahliller sonucunda Covid-19 testi pozitif çıktı. Ahmet Kesici'nin tedavisi devam ederken, eşi Şerife Kesici de kontrol amaçlı muayene oldu ve onun testi de pozitif çıktı. Çiftin oğlu Muhammet Emin Kesici'nin ise muayene sonrası çekilen tomografisinde ciğerlerinde lekeye rastlanması üzerine yapılan Covid-19 testi negatif çıktı. Atlatmış olabileceği düşünülen oğul Kesici'ye negatif test sonucuna rağmen korona tedavisi uygulandı. Kesici, anne ve babasıyla aynı hastanede tedavi edildi.Yapılan tedavilerinin ardından son kontrollerinde kan tahlilleri normal ve testleri de negatif çıkan Kesici ailesi sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:01 Kaynak: DHA
Son Dakika Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de tüm ilçeye kumanya dağıtıyor Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti İstanbul'a deniz yoluyla giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den PKK'ya eleştiri: Kürt halkı ağır bedeller ödedi ABD Başkanı Trump, koronavirüs kaynaklı 60 ila 65 bin ölüm tahmin ettiklerini söyledi Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulundu Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki görüntülere açıklık getirdi: Konvoy değil, mesaisi biten memurların araçları Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da ortaya çıktı Bedensel engelli vatandaş belediyeden gitar teli istedi, ilk parçasını eşi için çaldı