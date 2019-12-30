3 kişinin bıçakla saldırdığı genç, bacaklarından yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 kişinin bıçakla saldırdığı genç, bacaklarından yaralandı - Son Dakika

3 kişinin bıçakla saldırdığı genç, bacaklarından yaralandı

6 saat önce

KARAMAN'da Tolga Kozan (20), aralarında husumet olduğu öne sürülen Cengiz A., İbrahim K. ve Lütfi A.'nın bıçaklı saldırısında bacaklarından yaralandı.

3 kişinin bıçakla saldırdığı genç, bacaklarından yaralandı, System.String[]

KARAMAN'da Tolga Kozan (20), aralarında husumet olduğu öne sürülen Cengiz A., İbrahim K. ve Lütfi A.'nın bıçaklı saldırısında bacaklarından yaralandı. Kozan, hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Başakşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Tolga Kozan, iddiaya göre, husumetli olduğu Cengiz A., İbrahim K. ve Lütfi A. ile yolda karşılaştı. Aralarında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüşürken Kozan, 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanıp, kanlar içinde yere yığılan Kozan, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, Tolga Kozan'ı bıçakla yaralayıp, kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.


Karaman, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünal Karaman'ın basın toplantısındaki sözleri, Ahmet Ağaoğlu'nu kızdırdı
Yılbaşı öncesi kuru yemişe yüzde 80-90 oranında zam geldi Ünal Karaman'ın ayrılığının arkasında, Trabzonspor'un Felix Magath ile görüşmesinin olduğu ortaya çıktı Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman ayrılığının nedenlerini açıkladı

Son Dakika Haberleri
16:47 Küçükçekmece'de cinayet şüphelileri yakalandı - Son Dakika
16:46 Elazığ'da 328 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
16:46 Belediyenin 'içlik' yanıtı, sosyal medyada binlerce kez beğenildi - Son Dakika
16:46 Dörtyol Kaymakamı Bulacak, kooperatif açılışına katıldı - Son Dakika
16:41 Dursunbey'in yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika
16:33 İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor - Son Dakika
16:17 Liseli genç, oto kiralama şirketi sahibi bir adamdan taciz iddiasıyla şikayetçi oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 16:48:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 kişinin bıçakla saldırdığı genç, bacaklarından yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]