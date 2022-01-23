3 kişinin can verdiği otobüs kazasından ilk görüntüler geldi! - Son Dakika

Ümraniye Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye mevkiinde sabah saatlerinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu otobüs şoförü Erol Çevik (52) ile yolcular Cafer İzmirli (30) ve Uğur Gökner (29) hayatını kaybetti, 9'u ağır 17 yolcu ise yaralandı.

"AŞKIM, NE OLUR SES VER"

Feci kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yaralanan yolcuların yerde yattığı anlar yer alıyor. Genç bir kadının ise ağır yaralanan eşinin başında 'aşkım, ne olur ses ver' diyerek ağlaması yürekleri dağladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Öte yandan Kuzey Çevre Otoyolu'na sevk edilen vinç ile otobüs kaldırılarak aracın altında yolcu olup olmadığı kontrol edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri de aramalara katıldı. Kuzey Çevre Otoyolu trafik ekipleri bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Şaşmaz da bölgede inceleme yaptı. Hayatını kaybeden vatandaşlar hastane morguna kaldırılırken ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.