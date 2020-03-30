3 kişinin cinayet şüphelileri adliyeye sevk edilirken, 4 silahla yakalandılar - Son Dakika

VAN'ın Tuşba ilçesine bağlı Güvençli Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan aileler arasında çıkan ve 3 kişinin öldüğü silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. Bu sırada önlem alan polis ekipleri, İpekyolu Caddesi üzerinde bir araçtan şüphelenerek arama yaptı. Aramada, husemetli ailelerden 3 kişi, üzerlerinde ruhsatsız silah, şarjör, fişek ve bıçak ile yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, 25 Mart günü Van'ın merkez Tuşba ilçesine bağlı Güvençli Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında önceden ticari anlaşmazlık bulunan 3 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Jandarma ekipleri olayın ardından mahallede yoğun güvenlik önlemi alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 29 Mart günü adliyeye sevk edilmelerinin ardından polis ekipleri, Van Adliyesi yoğun önlemler aldı.

Van Adliyesi ve çevresinde alınan tedbirler kapsamında ekipler, İpekyolu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonundaki araçtan şüphelendi. Ekipler, araçta arama yaptı. Aramada, Güvençli Mahallesi'nde kavgaya karışan 2 aileden 3 kişi, 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 32 fişek ve 2 bıçak ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.