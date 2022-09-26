3 kişinin dövüldüğü gece kulübüne 2. saldırı! Çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da gece saatlerinde ünlü bir gece kulübünün olduğu sokağa gelen biri kasklı diğeri ise montlu ve kapüşonlu iki saldırgan, uzun şarjörlü tabancalarını çıkartarak ateş açmaya başladı. Saldırı olduğunu fark eden güvenlik görevlisi belindeki silahı çıkartarak saldırganlara karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

İLK KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ

Sesleri duyan çevredekiler panikle etrafa kaçışırken, saldırganlar ise bir yandan koşup diğer yandan da ateş ederek kaçtı. Olayda önceden çalıştığı gece kulübünü ziyarete geldiği iddia edilen Yasin Keskin ise saldırının başında kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Ağır yaralanan Keskin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Keskin'in cenazesinin Esenler'deki Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği öğrenildi.

ÇATIŞMA ANLARI FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI

Film sahnelerini aratmayan o çatışma ve cinayet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kapüşonlu ve kasklı iki şahıs sokağa girerek silahlarını çıkartıyor. Şahıslar ardından sokaktakilere ateş açıyor. Sesleri duyan çevredekiler etrafa kaçışırken, bir güvenlik görevlisi ise silahını çekerek saldırganlara ateşle karşılık veriyor. Çatışmanın çıkması üzerine saldırganlar ateş açarak olay yerinden kaçıyor. Saldırganların açtığı ateşle bina girişinde bekleyen adam isabet alıyor. Adam bir süre sonra yere yığılıp hareketsiz kalırken, yanındaki ise çatışmanın bitmesini bekledikten sonra koşarak kaçıyor.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Öte yandan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olay yerindeki kovanlar ise polis ekipleri tarafından delil torbasına konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü. Devam eden çalışmalarda Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganların kimliklerini tespit etti. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

3 KİŞİNİN DÖVÜLDÜĞÜ MEKANA 4 KİŞİ SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

Diğer yandan aynı gece kulübünün önünde geçtiğimiz 8 Eylül Perşembe günü saat 01.30 sıralarında 1'i kadın 3 kişi, mekanın güvenlik görevlisi tarafından sopalarla öldüresiye darp edilmişti. Olaydan 1 saat sonra mekanın önünde motosikletle gelen 4 saldırganın, güvenlik görevlilerine silahla ateş açması soncu 4 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alınan 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.