Son Dakika Haberleri: 3 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kazada Sürücüye 8 Yıl Hapis Cezası

3 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kazada Sürücüye 8 Yıl Hapis Cezası

1 saat önce

Kastamonu'da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili yapılan yargılamada mahkeme heyeti, sürücüyü 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verdi.

3 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kazada Sürücüye 8 Yıl Hapis Cezası, System.String[]
Kastamonu'da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili yapılan yargılamada mahkeme heyeti, sürücüyü 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen davaya "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuksuz yargılanan Uğur Ç. ile avukatı katıldı. Duruşmadaki savunmasında Uğur Ç., böyle bir olay yaşandığı için çok üzgün olduğunu belirterek, "İstemeyerek olan bir şey. Böyle bir şeyden burada bulunmaktan dolayı üzgünüm" dedi.

Bayram ziyareti için İstanbul'dan Kastamonu'ya geldiğini anlatan Uğur Ç., "Piknikte 2-3 bardak alkol aldım. Çok alkollü değildim. Zemin ıslaktı, virajı alamayınca bir anda araç kaydı. Hava da yağışlıydı. Araç toparlamaya çalışırken kaza oldu. Böyle bir kazanın yaşanmasını istemezdim, üzgünüm" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığı "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Uğur Ç.'nin 2 yıl süreyle ehliyetine el koydu.

Olayın geçmişi

Kaza, 2016 yılının Ramazan Bayramı'nda piknikten dönen Uğur Ç. (29) yönetimindeki 37 KF 189 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Tosya'da Özboyu köyü mevkisinde devrilmiş, kazada sürücünün yanında bulunan Erdinç (27) ve Eyüp Sabri Çılgınoğlu (8) olay yerinde, İbrahim Çılgınoğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Sürücü ile Cafer (28) ve Kenan Çılgınoğlu (22) da yaralanmıştı. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:15 Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Melisa'nın Velayetini Acun'a Kaptıran Şeyma'dan Duygusal Paylaşım: Seni Çok Özledim Yargıtay'dan Emsal Karar: Boşanan Koca İşsiz de Olsa Karısına Nafaka Ödeyecek

Cinsel İstismar Sanığı Tahliye Oldu, Mağdur Çocuğun Korkusunu Günlüğüne Yazdı Hırsızlar, Evine Geldikleri Yaşlı Kadının Boğazını Sıkıp, Altınlarını Gasbetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 20:46:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kazada Sürücüye 8 Yıl Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]