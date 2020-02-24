3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk... - Son Dakika

3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk...

7 saat önce

3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen uçağın kaptan pilotu M.A., savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk..., System.String[]

3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen uçağın kaptan pilotu M.A., savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. - İSTANBUL

Pilot, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:36 Kaynak: İHA
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