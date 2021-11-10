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3 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı servis kazasıyla korkunç açıklama: Bayır aşağı çok hızlı gidiyorduk - Son Dakika

3 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı servis kazasıyla korkunç açıklama: Bayır aşağı çok hızlı gidiyorduk

10.11.2021 15:24

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana korkunç olayda, öğrencileri taşıyan servis midibüsü kaza yaptı. Kazada 2'si öğrenci 3 kişi öldü, 19 kişi ise yaralandı. Hastanede tedavisi yapılan öğrenci Taylan Elmas, bayır aşağı inerken sürücünün sürat yaptığını ve direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi.

Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde dün Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Özdemir yönetimindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü yolda yürüyen Birsen Giriş'e çarptıktan sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden dereye uçtu. Kazada, Birsen Giriş olay yerinde, hastaneye sevk edilen yaralı öğrencilerden Mert Efe Akıllı ve Esma Nur Avcı yaşamını yitirdi. Kaza sonrası hastanelere sevk edilen sürücünün de aralarında olduğu 19 yaralının tedavileri sürüyor.

"OKUL YÖNETİMİ VE SERVİS YÖNETİCİLERİNDEN ŞİKAYETÇİYİM"

Yaralanan öğrenci Taylan Elmas'ın annesi Birsen Elmas okul ve servis yöneticilerinden şikayetçi olacağını söyleyerek, "Sonuna kadar o okuldaki yetkililer, okul müdürü ve servis yöneticilerinden şikayetçiyim. Çocuğum sürekli okul servisinin sürücüsünün değiştiğini söylüyordu. Son gelen şoförün SRC gibi kayıt belgeleri yokmuş. Sadece taksi kullanma belgesi varmış. Duyduğumuz kadarıyla şoför madde bağımlısıymış. Bir de şoför yokuş aşağı inerken sürekli çocuklara şaka yapıyormuş. Gaza basıyormuş çocuklar araba içerisinde hoplasın zıplasın şeklinde şakalar yapmış. Ben sonuna kadar şikayetçiyim. Bana destek vermek isteyen aileler varsa ben okul yönetimi, servis yönetiminden şikayetçiyim sonuna kadar" diye konuştu.

3 kişinin öldüğü 19 kişinin yaralandığı servis kazasıyla ilgili korkunç iddia: Bayır aşağı çok hızlı gidiyorduk

Okul çıkışı çocuğunu aradığını belirten Birsen Elmas, "Ben okul çıkışı çocuğumu arıyordum. Dün belki 10 kere 20 kere aradım ulaşamadım. Sonra eşim beni aradı. Kaza olduğunu söyledi. Ben de okul servis yönetimini aradım. Bana kaza olduğunu ve dönüş yapacaklarını söylediler. Kimse ulaşmadı. Hastaneye geldim. Ne okuldan ne de servis yönetimi aradı. Çocuğumun kafasında darbesi var, yüzünde yara izleri var" dedi.

"BAYIR AŞAGI SÜRATLİ BİR ŞEKİLDE İNİYORDUK"

Hastanede tedavisi devam eden Taylan Elmas ise, "Hatırladığım kadarıyla bayır aşağı süratli bir şekilde iniyorduk. Şoförümüz de direksiyon hakimiyetini kaybetti. Biz de dereye uçtuk" dedi.

Kazada yaşamını yitiren Mert Efe Akıllı Çayırova ilçesi Fatih Camii'nde öğle kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Esma Nur Avcı'nın cenazesinin ise Konya'da toprağa verileceği öğrenildi.

3 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı servis kazasıyla korkunç açıklama: Bayır aşağı çok hızlı gidiyorduk

Esma Nur, Mert Efe, Gebze, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı servis kazasıyla korkunç açıklama: Bayır aşağı çok hızlı gidiyorduk - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı servis kazasıyla korkunç açıklama: Bayır aşağı çok hızlı gidiyorduk - Son Dakika
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