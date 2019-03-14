Son Dakika Haberleri: 3 Kişinin Öldüğü Duraktaki Özel Halk Otobüsü Dehşeti: Sürücü Tahliyesini İstedi

3 Kişinin Öldüğü Duraktaki Özel Halk Otobüsü Dehşeti: Sürücü Tahliyesini İstedi

48 dakika önce

ÜSKÜDAR'da Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde bulunan durağa girerek 3 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesi ile tutuklu bulunan özel halk otobüsü şoförü Selim Karakaya'nın yargılanmasına devam edildi.

3 Kişinin Öldüğü Duraktaki Özel Halk Otobüsü Dehşeti: Sürücü Tahliyesini İstedi, System.String[]
ÜSKÜDAR'da Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde bulunan durağa girerek 3 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesi ile tutuklu bulunan özel halk otobüsü şoförü Selim Karakaya'nın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Selim Karakaya ve avukatları ile müştekilerin avukatları katıldı.

BİLİRKİŞİLER OTOBÜSÜN LABORATUVARDA İNCELENMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ

Otobüs üzeninde yapılan keşfe ilişkin rapor dava dosyasına geldiği tutanaklara yazıldı. Raporda, otobüsün çalışmadığı için üzerinde inceleme yapılamadığı, İTÜ Makina Fakültesi Motorlar ve Otomotiv laboratuvarında incelenme yapıldıktan sonra teknik aksam için rapor hazırlanabileceği belirtildi.

30 yıldır ağır vasıta şoförü olduğunu söyleyen Selim Karakaya, bunun ilk kazası olduğunu belirterek, "Benim kusurum yok. Suçsuzum, uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

ADLİ TIP KURUMU'NDAN KUSUR TESPİTİNE YÖNELİK RAPOR İSTENDİ

Mahkeme sanık Selim Karakaya'nın kazada kusurunun bulunup bulunmadığının tespiti için dosyayı Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Selim Karakaya yönetimindeki halk otobüsünün 1 Şubat 2018 tarihinde Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde bulunan durağa kontrolsüz girerek 3 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu belirtiliyor.

İddianamede, Aygün Erdoğan, Mustafa Erdoğan ve Perihan Çelik'in olay yerinde öldükleri, Belgizar Erdoğan ve Hatice Yıldırım'ın da yaralandığı belirtilerek, şoför Selim Karakaya'nın, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:59 Kaynak: DHA

Karakaya, Selim, Güncel
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