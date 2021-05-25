3 kişinin öldüğü kavgada kurşunlanan köpek telef oldu - Son Dakika

3 kişinin öldüğü kavgada kurşunlanan köpek telef oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgada kurşunlanan köpek, tedavi gördüğü barınak merkezinde telef oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgada kurşunlanan köpek, tedavi gördüğü barınak merkezinde telef oldu. Siverek ilçesine bağlı Aşağı Taşlı Kırsal Mahallesinde geçtiğimiz günlerde 2 akraba aile arasında çıkan arazi kavgasında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı kavgada kurşunlanan köpek, Şanlıurfa Büyükşehir Hayvan Barınak Merkezinde tedavi altına alındı. Göğsünden ve ayaklarından aldığı 4 kurşun yarasıyla ağır yaralanan köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz köpeğin kan kaybından hayatını kaybettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

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