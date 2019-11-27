Son Dakika Haberleri: 3 kişinin öldüğü kavganın zanlısı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa 3 kişinin öldüğü kavganın zanlısı tutuklandı - Son Dakika

3 kişinin öldüğü kavganın zanlısı tutuklandı

6 saat önce

Mersin'in Anamur ilçesinde, 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgadan sonra kaçan zanlı, teslim oldu.

3 kişinin öldüğü kavganın zanlısı tutuklandı, System.String[]

Mersin'in Anamur ilçesinde, 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgadan sonra kaçan zanlı, teslim oldu.


Anamur ilçesine bağlı Karalarbahşiş Mahallesi'nde, aralarında oğlunun da olduğu 3 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgadan sonra kaçan zanlı Ali Ç., jandarmaya giderek teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen Ali Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Silahlı kavgada zanlının oğlu Ali Can Çatak ile Mustafa Nehir ve İbrahim Nehir hayatını kaybetmiş, Veysel Nehir yaralanmıştı. - MERSİN

Mersin, Anamur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:23 Kaynak: İHA
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