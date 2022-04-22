3 kişinin öldüğü kazada sürücü, direksiyon başında kalp krizi geçirmiş - Son Dakika
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3 kişinin öldüğü kazada sürücü, direksiyon başında kalp krizi geçirmiş

22.04.2022 14:26
3 kişinin öldüğü kazada sürücü, direksiyon başında kalp krizi geçirmiş

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yolcu midibüsünün kayalıklara çarpıp yan yattığı kazada ölen 3 kişiden sürücü İbrahim Erkul'un (55) direksiyon başında kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yolcu midibüsünün kayalıklara çarpıp yan yattığı kazada ölen 3 kişiden sürücü İbrahim Erkul'un (55) direksiyon başında kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

Kaza, 18 Nisan'da Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü mevkisinde meydana geldi. İbrahim Erkul yönetimindeki 72 AG 165 plakalı yolcu midibüsü, yolda çıkıp kayalıklara çarparak devrildi. Kazada, İbrahim Erkul, 8 aylık hamile Ayten Gümüş (34) ve 1 yaşındaki Feyza Nur Kutluk, öldü. Kazada Ayten Gümüş'ün oğlu Miraç (3) ile diğer yolculardan Zehra Kutluk, Elif Atbacı ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kız bebek bekleyen 8 aylık hamile Ayten Gümüş'ün sağlık kontrolü için gittiği Batman'dan döndüğü belirtildi. Gümüş, Midyat ilçesine bağlı kırsal Bağlarbaşı Mahallesi'nde toprağa verildi. İbrahim Erkul ve Feyzanur Kutluk'un cenazeleri de Mardin'in Dargeçit ilçesinde defnedildi.

Bu arada sürücü İbrahim Erkul'un hazırlanan otopsi raporunda; kaza sırasında direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirtildi.


3 kişinin öldüğü kazada sürücü, direksiyon başında kalp krizi geçirmiş
3 kişinin öldüğü kazada sürücü, direksiyon başında kalp krizi geçirmiş
3 kişinin öldüğü kazada sürücü, direksiyon başında kalp krizi geçirmiş
3 kişinin öldüğü kazada sürücü, direksiyon başında kalp krizi geçirmiş
3 kişinin öldüğü kazada sürücü, direksiyon başında kalp krizi geçirmiş
3 kişinin öldüğü kazada sürücü, direksiyon başında kalp krizi geçirmiş
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Son dakika haber... Batman'da 3 kişinin öldüğü kazada şoförün kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı Son dakika haber... Batman'da 3 kişinin öldüğü kazada şoförün kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 kişinin öldüğü kazada sürücü, direksiyon başında kalp krizi geçirmiş - Son Dakika


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