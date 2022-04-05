3 kişinin öldüğü miras kavgasında küçük çocuk balkonda saklanmış! - Son Dakika

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Serdivan ilçesinde tapu meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada Ç.G.(54), kardeşi Bedri (65), kardeşinin eşi Duriye ve kardeşinin oğlu Tuncay Güler'e silahla kurşun yağdırdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Konuya ilişkin polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlatarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında cenazeler Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine kaldırıldı.

YEĞENİ POLİSLER GELENE KADAR BALKONDA SAKLANMIŞ

Öte yandan, Ç.G.'nin kardeşinin evine gelerek dehşet saçtığı esnada diğer bir yeğeninin de balkona kaçarak saklandığı ve polisler gelince kurtulduğu öğrenildi.