3 kişinin öldüğü muhtarlık seçiminin davasında 3 tahliye - Son Dakika

3 kişinin öldüğü muhtarlık seçiminin davasında 3 tahliye

Gaziantep'te 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde 3 kişinin ölmesine, 6 kişinin de yaralanmasına neden olan olayın 6 tutuklu sanığından 3'ünün tahliyesine karar verildi.

Gaziantep'te 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde 3 kişinin ölmesine, 6 kişinin de yaralanmasına neden olan olayın 6 tutuklu sanığından 3'ünün tahliyesine karar verildi.

Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı


Gaziantep'te 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde 3 kişinin ölmesine, 6 kişinin de yaralanmasına neden olan olayla ilgili davanın görülmesine devam edildi. 'Kasten adam öldürme ve yaralama' suçlarından 25 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan 6 tutuklu sanık, Gaziantep 6. Ağır ceza Mahkemesinde tekrar hakim karşısına çıktı. Korona virüs salgını nedeniyle tarafların avukatları dışında kimsenin mahkeme salonuna alınmadığı duruşmada, sanıklar I.E. Oğuz, C. Oğuz, V. Oğuz, A. Oğuz, C. Oğuz ve B. Kaplan'ın savunmaları SEGBİS sistemindeki arıza nedeniyle dinlenemedi. SEGBİS arızası nedeniyle tarafların savunmalarını avukatları yaptı. Dinlenen savunmaların ardından sanıklar I.E. Oğuz, C. Oğuz, V. Oğuz'un tahliyesine, A. Oğuz, C. Oğuz ve B. Kaplan'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.


Olay günü öldürülen muhtar adayı Süleyman Kaplan (42) ile kardeşleri Eyyüp (34) ve Adem Kaplan'nın (29) kardeşi Bayram Kaplan, mahkeme heyetinin sanıkları ve hiçbir görgü şahidini dinlemediğini iddia ederek, "Duruşma sırasında SEGBİS sistemindeki arıza nedeniyle sanıklar ve tanıklar dinlenmedi. Hiçbir sanık ve tanık dinlenmemesine rağmen mahkeme heyeti sadece avukatların savunmasına dayanarak zanlılardan üçünün tahliyesine, üçünün de tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sonrasında da da mahkemenin 23 Ekim 2020 tarihine ertelendiği bize bildirildi. İlk defa böyle bir şeye şahit olduk. Neden böyle bir şey yapıldı anlamadık. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" diye konuştu.


Mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Ekim 2020 tarihine erteledi.


Olayın geçmişi


Olay, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Şehitkamil ilçesinin kırsal Köksalan Mahallesi'nde meydana geldi. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla seçimlerde mevcut muhtar ve aday olan Süleyman Oğuz ile oğlu Cuma Oğuz, babalarının karşısına aday olarak çıkan Süleyman Kaplan ile tartıştı. Çıkan tartışmada öfkelenen Cuma Oğuz üzerindeki tabancayla muhtar adayı Süleyman Kaplan (42) ile kardeşleri Eyyüp Kaplan (34) ve Adem Kaplan'a (29) tabancayla ateş açtı. Jandarmanın teslim olması yönündeki uyarısına ateşle karşılık vermesi üzerine Cuma Oğuz, vurularak etkisiz hale getirildi. Davanın ilk duruşmasında tutuklu bulunan 8 kişiden 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 6 kişinin ise tutukluluğunun devam etmesine karar verilmişti. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:06 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 kişinin öldüğü muhtarlık seçiminin davasında 3 tahliye - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:04 Vefat eden Seyfi Dursunoğlu'nun yıllar önce Mehmet Ali Birand'la yaptığı program sosyal medyanın gündemine oturdu 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı 22:57 Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı 22:36 Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı 21:52 Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile Galatasaray ilgileniyor 21:32 Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 19:43 Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Vefat eden Seyfi Dursunoğlu'nun yıllar önce Mehmet Ali Birand'la yaptığı program sosyal medyanın gündemine oturdu
23:04
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
23:00
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
22:57
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
22:36
Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile Galatasaray ilgileniyor
21:52
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
21:32
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
19:43
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 23:24:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 kişinin öldüğü muhtarlık seçiminin davasında 3 tahliye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]