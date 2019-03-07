Son Dakika Haberleri: 3 Kişinin Öldüğü Silahlı Kavganın Tarafı Aileler Barıştırıldı

3 Kişinin Öldüğü Silahlı Kavganın Tarafı Aileler Barıştırıldı

1 saat önce

Şanlıurfa'da, geçen yıl Aralık ayında 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan iki ailenin fertleri, kanaat önderlerinin girişimi sonucu barıştı.

3 Kişinin Öldüğü Silahlı Kavganın Tarafı Aileler Barıştırıldı, System.String[]
Şanlıurfa'da, geçen yıl Aralık ayında 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan iki ailenin fertleri, kanaat önderlerinin girişimi sonucu barıştı.

Geçen yıl Aralık ayında Haliliye ilçesine bağlı İkiağız Mahallesi'nde Yaşuk ile Bağış aileleri arasında arazi meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. İki aile arasında ise husumet başladı. Aileler arasındaki husumetin kan davasına dönüşmemesi için iki ailenin ileri gelenleri tarafların barışmaları için arabuluculuk yapıldı. Görüşmelerin olumlu sonuç vermesinin ardından aileler için bugün bir düğün salonunda barış yemeği düzenlendi. Kuran  okunmasıyla başlayan ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı yemeğe, Jandarma İl Komutanı Eyüp Sabri Kirişci, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, AK Parti Milletvekili Halil Özcan ile her iki ailenin ileri gelenleri katıldı. Birbiriyle tokalaşarak husumeti sonlandıran aileler daha sonra hep birlikte yemek yedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:05 Kaynak: DHA

Haliliye, Şanlıurfa, Aralık, Güncel
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