3 kişinin öldüğü Suriye'deki patlama anı; kamerada - Son Dakika
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3 kişinin öldüğü Suriye'deki patlama anı; kamerada

04.06.2022 14:41
3 kişinin öldüğü Suriye'deki patlama anı; kamerada

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentine PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentine PKK/ YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 3 sivilin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı saldırıda patlama anı, kameralara yansıdı.

Akçakale'nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentine, 1 Haziran günü öğleden sonra PKK/YPG'li teröristlerce çok namlulu roketatar ile yapılan saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri tespit edilip, ateş altına alındı. Akçakale'de de tedirginliğe yol açan saldırıya ilişken görüntüler ortaya çıktı. Tel Abyad'daki mobese kameralarına yansıyan görüntülerde; yerleşim alanına düşen roketin patlaması ile birlikte dumanların gökyüzüne yükselmesi yer aldı.

FOTOĞRALI


3 kişinin öldüğü Suriye'deki patlama anı; kamerada
3 kişinin öldüğü Suriye'deki patlama anı; kamerada
3 kişinin öldüğü Suriye'deki patlama anı; kamerada
3 kişinin öldüğü Suriye'deki patlama anı; kamerada
3 kişinin öldüğü Suriye'deki patlama anı; kamerada
3 kişinin öldüğü Suriye'deki patlama anı; kamerada
3 kişinin öldüğü Suriye'deki patlama anı; kamerada
3 kişinin öldüğü Suriye'deki patlama anı; kamerada
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Akçakale, Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 kişinin öldüğü Suriye'deki patlama anı; kamerada - Son Dakika

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