Tokat'ta muhtar dahil 3 kişinin ağılda ölü bulunduğu olayı swap örneği çözecek - Son Dakika
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Tokat'ta muhtar dahil 3 kişinin ağılda ölü bulunduğu olayı swap örneği çözecek

18.11.2022 14:31

Tokat'ta, köy yakınında cesetleri bulunan muhtar Bahattin Karnak ile kuzeni Aydın Karnak ve Halil Kargın toprağa verildi. Diğer 2 kişiyi öldürüp intihar ettiği üzerinde durulan Aydın Karnak'ın elinden, incelenmek üzere swap örneği alındı.

Merkeze bağlı Eskiköy'de dün bir ahırın yakınındaki aracın yanında 3 kişinin cesedinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede köy muhtarı Bahattin Karnak, oto galeri işleten kuzeni Aydın Karnak ile İstanbul'da servisçilik yapan Halil Kargın'ın tabancayla vurularak öldürüldükleri belirlendi. Ölen kişilerin gittikleri yerde alkol aldıkları tespit edildi.

7 BOŞ KOVAN, 2 TABANCA BULUNDU

Olay yerindeki incelemede 2 tabanca bulundu. Bunlardan birinin muhtar Bahattin Karnak'a ait ruhsatlı tabanca olduğu, diğerinin ise ruhsatsız ve Aydın Karnak'a ait olduğu saptandı. İncelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri morga kaldırıldı.Yapılan otopside Bahatttin Karnak'ın vücudunda 4 kurşun, Halil Kargın'ın ise 2 kurşun olduğu tespit edildi. Aydın Karnak'ın ise şakağında 1 kurşun izi saptandı.

OLAYI SWAP ÖRNEĞİ NETLEŞTİRECEK

Diğerlerini öldürüp intihar ettiği düşünülen Aydın Karnak'ın elinden swap örneği alınıp Ankara'ya incelemeye gönderildi. Yapılacak inceleme sonucunda olayın netleşeceği ifade edildi. Olay sonrası jandarma ekipleri ölen kişilerin yakını ve bağlantısı bulunan 5 kişinin ifadesine başvurdu. Alınan ifadelerde bu kişiler arasında bilinen bir husumet bulunmadığı belirlendi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler, sabah saatlerinde ailelerine teslim edildi. Bahattin Karnak, Halil Kargın ve Aydın Karnak'ın cenazeleri, Tokat Pir Sultan Abdal Derneği Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardında Eskiköy'de toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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Eskiköy, Tokat, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta muhtar dahil 3 kişinin ağılda ölü bulunduğu olayı swap örneği çözecek - Son Dakika

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