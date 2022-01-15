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3 kişinin ölümüne neden olan firari sürücünün 45 yıl hapsi istendi - Son Dakika

3 kişinin ölümüne neden olan firari sürücünün 45 yıl hapsi istendi

15.01.2022 10:49
3 kişinin ölümüne neden olan firari sürücünün 45 yıl hapsi istendi

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin iddianamede, firari otomobil sürücüsü Abdulkadir Hangül'ün (54), 45 yıla kadar, servis minibüsü sürücüsü tutuksuz sanık Erdoğan Yılmaz'ın (50) ise 18 yıla kadar hapsi istendi.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin iddianamede, firari otomobil sürücüsü Abdulkadir Hangül'ün (54), 45 yıla kadar, servis minibüsü sürücüsü tutuksuz sanık Erdoğan Yılmaz'ın (50) ise 18 yıla kadar hapsi istendi.

Kaza, geçen yıl 21 Nisan'da, Yeniköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Turgut Özal Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Antalya Bilim Üniversitesi çalışanlarını taşıyan Erdoğan Yılmaz yönetimindeki 07 DFZ 27 plakalı servis minibüsüyle, Abdulkadir Hangül'ün kullandığı 34 CVD 219 plakalı otomobil, hatalı geçiş nedeniyle kavşakta çarpıştı. Kazada, devrilen servis minibüsünden fırlayan Yakup Cankut (37) yaşamını yitirdi, araçtaki 7 kişi ile otomobildeki Zahide Hangül adlı çocuk yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Abdulkadir Hangül, kaza sonrası kaçtı. Yaralılardan Nurcan Kırıcı kazadan 2 hafta sonra, Ayşe Demirbilek ise 2 ay sonra tedavi gördükleri hastanelerde hayatlarını kaybetti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sürücüler Abdulkadir Hangül ile Erdoğan Yılmaz hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, halen firarda olan Abdulkadir Hangül'ün 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 45 yıl, Erdoğan Yılmaz'ın ise 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılması istendi. Düzenlenen bilirkişi ile Ankara Trafik İhtisas Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporlarda ise Erdoğan'ın tali kusurlu, Hangül'ün asli kusurlu olduğu belirtildi.'ARAÇ AŞIRI HIZLIYDI'İddianamedeki ifadesinde kazayı anlatan Erdoğan Yılmaz, kavşağa son derece dikkatli ve yavaş girdiğini belirterek, "Kazaya karışan diğer araç aşırı hızlıydı. O aracın gelişini gördüm. Duramayacağını ve servis aracıma çarpacağını düşünerek hızlanıp, önünden geçmeye çalıştım. Ancak otomobil sol arka kısımdan benim araca çarparak devirdi" dedi.

İddianamenin kabul edildiği Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sürücülerden Erdoğan Yılmaz, şikayetçiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Erdoğan Yılmaz kazada bir kusuru bulunmadığını, raporlarda belirtildiği gibi tüm kusurun firari sürücü Abdulkadir Hangül'de olduğunu söyledi. Duruşma, ertelendi.


3 kişinin ölümüne neden olan firari sürücünün 45 yıl hapsi istendi
3 kişinin ölümüne neden olan firari sürücünün 45 yıl hapsi istendi
3 kişinin ölümüne neden olan firari sürücünün 45 yıl hapsi istendi
3 kişinin ölümüne neden olan firari sürücünün 45 yıl hapsi istendi
3 kişinin ölümüne neden olan firari sürücünün 45 yıl hapsi istendi
3 kişinin ölümüne neden olan firari sürücünün 45 yıl hapsi istendi
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Erdoğan Yılmaz, Döşemealtı, Otomobil, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 kişinin ölümüne neden olan firari sürücünün 45 yıl hapsi istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 kişinin ölümüne neden olan firari sürücünün 45 yıl hapsi istendi - Son Dakika
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